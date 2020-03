Wallix : Kardham lance Kardham Cyber Building

(Boursier.com) — Kardham Digital, filiale du Groupe Kardham spécialisée dans les technologies digitales appliquées à l'immobilier d'entreprise, a lancé la première offre holistique du marché dédiée au smart building, Kardham Cyber Building. Présente sur les trois piliers de la chaîne de valeur (parcours de l'utilisateur, efficacité énergétique et cyber-protection du bâtiment), elle contribue à l'ambition de Kardham Digital de devenir un opérateur-clé du smart building en proposant une approche intégrée, responsable et pérenne des bâtiments et environnements de travail intelligents. Kardham Digital a par ailleurs annoncé un partenariat avec le groupe français Wallix, éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la cybersécurité.

"Nous avons construit depuis septembre 2019 une practice industrie dont l'objectif est d'embarquer la cybersécurité dans les environnements et les équipements industriels par conception. Le partenariat avec Kardham vise à transformer les bâtiments intelligents, véritables plateformes d'objets connectés, en bâtiments de confiance d'un nouveau genre. Il s'agit de permettre aux usagers de bénéficier d'un environnement numérique agile et mobile dans une bulle de confiance assurée en permanence contre les risques de cyberattaques. C'est le rôle de Wallix d'offrir aux professionnels du bâtiment les moyens de sécuriser l'avenir numérique de leurs locataires. Grâce à cette alliance, nous créons avec Kardham les bases d'un nouveau type de bâtiments intelligents. Il est temps de repenser nos bâtiments 'privacy by design'", déclare Jean-Noël De Galzain, PDG de Wallix.