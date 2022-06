Wallix : Jean-Noël de Galzain devient Président Directeur Général

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale du 15 juin 2022 a approuvé l'évolution du modèle de gouvernance actuel de Wallix, composé d'un Directoire et d'un Conseil de Surveillance, à une structure unique à Conseil d'Administration. Cette modification du mode d'administration et de direction permettra à Wallix de disposer d'une plus grande réactivité décisionnelle et d'accompagner au mieux l'entreprise dans sa stratégie de croissance. Wallix dispose ainsi d'une gouvernance structurée et forte pour devenir un leader mondial dans la sécurisation de la transformation numérique.

Le Conseil d'Administration a décidé l'unicité des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Il a nommé Jean-Noël de Galzain en qualité de Président Directeur Général.

Le Conseil d'Administration a été élargi avec la nomination de 3 administrateurs indépendants : Valentine Ferreol (précédemment Digital Factory & Business Transformation Senior Director de Publicis Sapient), Amanda Gourbault (Chief Revenue Officer au sein du Groupe Composecure) et la société GLX Consulting représentée par Guy Lacroix (précédemment Directeur Général délégué de la branche Energie Service du Groupe Engie et Vice-Président du Groupe Akka Technologies).

Dans le nouveau mode d'organisation, le Conseil d'Administration définit les grandes orientations et la stratégie de la société et du Groupe. Les décisions opérationnelles sont prises par le Président Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués, Amaury Rosset et Frédéric Sarrat.

Le Conseil d'Administration est ainsi composé de 9 membres : Jean-Noël de Galzain (Président Directeur Général) ; Amaury Rosset (Directeur Général Délégué) ; Frédéric Sarrat (Directeur Général Délégué) ; Jacques Chatain (Administrateur) ; Pierre-Yves Dargaud (Administrateur) ; Valentine Ferreol (Administrateur indépendant) ; la société GLX Consulting représentée par Guy Lacroix (Administrateur indépendant) ; Amanda Gourbault (Administrateur indépendant) ; la société TDH représentée par Thierry Dassault (Administrateur).