Wallix : hausse des revenus de 29% sur l'exercice 2019

(Boursier.com) — Wallix a enregistré un chiffre d'affaires de 16,3 ME au titre de son exercice 2019, en croissance de +29% en comparaison de l'exercice 2018.

Les activités récurrentes, rassemblant la Maintenance, les abonnements et la partie récurrente des services managés, ont progressé de +40% sur un an. La part récurrente du chiffre d'affaires s'élève désormais à plus de 39% soit +3 points en un an.

La trésorerie nette ressort à 25,7 ME.