Wallix grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Wallix grimpe de 3,7% ce vendredi à 27,85 euros, alors que le groupe a poursuivi sa trajectoire de croissance au cours du 1er semestre 2021, avec un chiffre d'affaires en progression de +28% à 10,3 ME. Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2021 s'est établi à -2,7 ME, soit une amélioration de 48% par rapport à -5,1 ME pour la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net part du groupe s'affiche au même niveau que le résultat d'exploitation à -2,7 ME.

Avec une trésorerie nette de dettes financières de 19,5 ME, la société indique disposer d'une capacité financière solide lui permettant d'envisager sereinement les prochaines étapes de son développement.

Wallix se dit confiant dans la poursuite de sa trajectoire de forte croissance sur la seconde moitié de 2021 et confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation au second semestre de l'exercice 2021. Parmi les derniers avis d'analystes Midcap Partners a revalorisé le dossier de 30 à 35 euros en restant à 'acheter'.