Wallix : flambe après les annonces

(Boursier.com) — Wallix est recherché après son point trimestriel. Dans de copieux volumes, le titre de l'éditeur de suites logicielles de sécurité informatique s'envole de près de 14% à 9,7 euros en cette fin de semaine à Paris. Fort d'une dynamique de croissance soutenue et du renforcement continu de la récurrence, le Groupe a réitéré ses ambitions d'amélioration des résultats dès le second semestre 2023 et d'atteinte d'un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.

Pour Oddo BHF, cette publication est conforme à la trajectoire de croissance anticipée, et confirme que les investissements réalisés sur les derniers mois, ainsi que le travail (nécessaire) sur l'industrialisation des ventes portent progressivement leurs fruits (organisation commerciale remaniée). La phase de développement à venir, qui offre davantage de visibilité, demeure prometteuse, et Wallix semble capable de maintenir un momentum solide sur les prochains trimestres (malgré la montée en puissance des revenus récurrents)... Cette trajectoire reste à confirmer, mais pourrait rapidement être associée à un rerating significatif du titre, d'autant plus que le cours demeure à des niveaux de valorisation historiquement bas en absolu. Ainsi, compte tenu d'un risk/reward qui apparait très attrayant au cours actuel, et d'une composante spéculative qui ne peut pas être écartée, le broker réitère son opinion 'surperformance' et sa cible de 16 euros.

TP ICAP Midcap maintient son avis 'achat' ainsi que son objectif de cours de 18 euros. Les éléments publiés sont globalement conformes à ses attentes et confortent le courtier dans son scénario. Ils crédibilisent les objectifs du Groupe d'atteinte de l'équilibre d'exploitation en 2024.