Wallix : finalise l'acquisition de la société Kleverware.

(Boursier.com) — Wallix annonce avoir finalisé l'acquisition de la société Kleverware.

Créée en 2005, Kleverware, précurseur dans son domaine, développe et commercialise Kleverware IAG, une solution de gouvernance des identités et des droits d'accès aux Systèmes d'Information. L'entreprise française est aujourd'hui reconnue et sa solution utilisée depuis des années par des grands noms du secteur des banques, des assurances et du commerce de détail. A travers son réseau de partenaires, la société est présente en France, en Suisse et au Bénélux.

La société, fondée par Bertrand Augé et Arnaud Fléchard, vise un chiffre d'affaires de 1 MEUR et l'équilibre opérationnel en 2023.

Wallix a acquis 100% du capital de Kleverware pour un prix initial de 250 KE intégralement versé en numéraire, auquel s'ajouteront des compléments de prix éventuels en fonction de la performance de Kleverware et de la présence de ses fondateurs dans la structure.