Wallix : fermeté du chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Malgré un environnement économique et géopolitique incertain, Wallix a poursuivi sa croissance au cours du 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires en progression de +7% à 11 millions d'euros. Hors activité réalisée avec la Russie (en baisse de -39% à 359 kE), le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 a progressé de +10%.

La dynamique reste soutenue auprès des petites et moyennes entreprises avec une activité commerciale issue du réseau de partenaires toujours en progression. A fin juin 2022, Wallix a franchi la barre des 2.000 organisations accompagnées à travers le monde, avec une croissance de 7% de son portefeuille clients.

Après avoir renforcé son équipe dirigeante et enrichi sa gouvernance, Wallix se concentre sur l'exécution de son plan de développement et continue à poser les jalons de sa croissance future qui lui permettront d'asseoir son leadership dans la sécurisation des accès et des identités. Wallix anticipe ainsi une amélioration séquentielle de son volume d'activité au cours des prochains semestres.