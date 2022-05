Wallix fédère les experts de la cybersécurité pour son premier 'CYBERDAY'

(Boursier.com) — A l'heure où les cyberattaques se démultiplient, la sécurisation des accès devient un enjeu vital pour les entreprises. Au travers d'une journée 'CYBERDAY' unique, WALLIX a rassemblé les experts du monde de la cybersécurité.

Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique, l'éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, a ainsi organisé le 10 mai 2022 son premier CyberDay, une journée dédiée à la cybersécurité et à son écosystème.

Pour répondre à cette multiplicité d'enjeux, WALLIX a développé une vision, le "PAM pour tous" et propose une solution regroupant toutes les technologies développées par WALLIX au travers de WALLIX PAM4ALL.

Prise de parole

Un programme très dense et des intervenants experts et légitimes dans le domaine de la cybersécurité ont pris la parole aux côtés de Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire et fondateur de WALLIX :

o PwC, Jamal Bassire, Associé responsable des activités Cyber Intelligence, a évoqué les risques cyber liés aux accès numériques ;

o BZhack, Bryce Simon, Hacker éthique, a simulé une cyberattaque ; o Wallix, Marc Balasko, ingénieur avant-vente, a expliqué le mode de fonctionnement de PAM4ALL en cas de tentative d'intrusion ?

o CASDEN Banque Populaire, Benoit Fuzeau, RSSI a partagé son expérience en tant que client de WALLIX ;

o Croissance Plus, Thibault Bechetoille, Président a développé sa vision concernant la responsabilité numérique des entreprises ;

o EY CyberSecurity, Rahif Sadellah, Director Digital Identity leader s'est penché sur le potentiel de marché de la cybersécurité ;

o Cyber Impact Venture, Thierry Rouquet, co-fondateur, a expliqué les raisons pour lesquelles il faut investir dans la cybersécurité.

o Wallix, Edwige Brossard, Directrice Produit & Marketing et Laurent Gentil, Directeur Channel EMEA ont mis en avant la stratégie de développement de Wallix

Pour en savoir plus avec eToro...