Wallix fait partie de la commission 'Cyber Building' de la Smart Buildings Alliance

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, et la Smart Buildings Alliance (SBA), association professionnelle qui oeuvre au quotidien pour adresser les enjeux du bâtiment et de la ville de demain, publient un nouveau livre blanc dédié à "la cybersécurisation des bâtiments tertiaires". Intégrité et disponibilité des données, confidentialité, éthique numérique, liberté individuelle : dans un monde hyperconnecté où les infrastructures interagissent entre elles, la conception, la réalisation et l'exploitation des smart buildings nécessitent aujourd'hui une approche de la cybersécurité plus exigeante et plus globale.

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, la SBA fait le point sur l'état à date des outils et méthodes à disposition des professionnels pour renforcer la cybersécurité de leur projets bâtimentaires. À travers ce nouvel ouvrage collectif, elle les éclaire sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour intégrer la dimension cybersécurité au coeur de la réussite d'un projet de smart building.

Avec l'essor du smart building, le bâtiment se transforme en une plateforme de services numériques destinée à assurer le confort et la sécurité des occupants, à optimiser les espaces, à améliorer l'efficacité énergétique et la sûreté. Dans le même temps, les objets connectés et les dispositifs numériques rendent ce bâtiment intelligent plus "bavard", générant une grande quantité de données d'usages et autant de contenus et de cibles potentielles à protéger. Si les innovations technologiques visent à améliorer la valeur immobilière et l'attractivité d'un bâtiment, elles précipitent en parallèle les cybermenaces sur le devant de la scène. Une nouvelle page s'ouvre pour l'immobilier, l'avènement des "Cyber Smart Buildings"...