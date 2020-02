Wallix étoffe sa gamme de logiciels

Wallix étoffe sa gamme de logiciels









(Boursier.com) — L'éditeur européen de logiciel de cybersécurité Wallix a présenté sa nouvelle stratégie produit 2020. Trois nouvelles lignes de produits complètent la solution Wallix Bastion pour permettre à la société de se développer sur les secteurs exposés du Endpoint Protection Management (EPM), de la gestion des identités (IdaaS) et de la cybersécurité de des systèmes industriels.

Dans le cadre de son plan stratégique Ambition 21, Wallix poursuit son entreprise visant à faire émerger un leader européen de la cybersécurité avec une offre globale positionnée sur la protection des identités, des accès et des données des entreprises du numérique. Wallix présente ainsi un portefeuille constitué de :

- Wallix Bastion, l'offre de PAM reconnue dans le Magic Quadrant de Gartner, la Forrester Wave, et Kuppinger Cole, une offre distribuée dans le monde entier.

- Wallix BestSafe, une nouvelle offre de protection des endpoints destinée à protéger les utilisateurs bureautiques et métiers contre les ransomwares, les malwares et les cryptovirus.

- Wallix Trustelem (IDaaS), qui permet de simplifier et contrôler l'accès des utilisateurs aux applications, qu'ils soient administrateurs ou simples utilisateurs. Cette solution est disponible en mode service (SAAS) et particulièrement adaptée aux entreprises de taille moyenne et aux filiales de grands groupes.

Cette nouvelle gamme logicielle est le fruit d'investissements importants consentis sur les lignes de produits Wallix en 2019, avec notamment la création d'un nouveau centre de R&D à Rennes dédié à la sécurité des applications dans le Cloud. Elle est également le résultat de l'intégration des sociétés Simarks (start-up espagnole spécialisée dans le End Point Protection Management) et Trustelem (pépite française positionnée sur l'IdaaS) acquises en 2019, et qui font maintenant pleinement partie du groupe.

Au départ spécialisé dans la sécurisation des ressources IT, Wallix Group se positionne de plus en plus comme un spécialiste de la cybersécurité des environnements industriels, des automates et des usines grâce à sa solution Wall4iOT. Cette dernière a été spécifiquement packagée pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale sécurisée vers l'industrie 4.0 et l'internet des objets (IOT).

Avec une double approche, IT et OT, Wallix propose ainsi une gamme de solutions logicielles concentrant l'expertise de l'éditeur sur la gestion et le contrôle des accès des comptes à privilèges dorénavant étendue à l'ensemble des utilisateurs de l'organisation, des accès sur les infrastructures sensibles, et à l'ensemble des équipements industriels (les robots, les automates, les SCADA ou les objets connectés) pour étendre la confiance à de nouveaux usages.