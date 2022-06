Wallix et Axians en France signent un partenariat pour renforcer l'offre cyber dans l'industrie

(Boursier.com) — Wallix éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités et Axians en France (VINCI Energies) signent un contrat de partenariat pour 2 ans. Axians fait désormais partie du Business Partner Program, le réseau de distribution de WALLIX, aux côtés de ses 300 partenaires internationaux (distributeurs, revendeurs intégrateurs, intégrateurs globaux - GSI - et cabinets de conseil). Axians a certifié dans un premier temps 12 personnes de l'équipe en charge des projets communs sur la solution unifiée WALLIX PAM4ALL.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, Axians accompagne la transformation numérique des entreprises et notamment celles du secteur industriel. Par ailleurs, Axians collabore notamment avec Actemium, marque de VINCI Energies dédiée au process industriel dont la vocation est d'améliorer la performance industrielle et l'avantage compétitif de ses clients.

Ce partenariat va permettre à WALLIX d'accélérer son développement sur le secteur de l'industrie en France alors que l'industrie accélère sa transformation numérique, afin de répondre à des enjeux de compétitivité, de développement durable et de traçabilité au regard du consommateur et des règlementations mondiales. L'industrie fait en effet appel aux technologies IT - internet des objets, services cloud, Big Data Analytics, blockchain, intelligence artificielle, cybersécurité - pour optimiser les coûts de production, les consommations énergétiques, les opérations de maintenance et s'inscrire dans une réduction drastique de son empreinte carbone.