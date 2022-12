Wallix et 3DS OUTSCALE signent un partenariat et renforcent l'offre de cybersécurité européenne

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, a pour ambition de contribuer à la construction d'une 3ème voie européenne, un espace numérique de confiance, sécurisé "by design", où l'utilisateur aura le choix de partager ou non ses données. Cela doit passer par l'émergence d'une offre de numérique européenne résiliente, où la cybersécurité est embarquée par conception.

Wallix concrétise une étape clé de cette ambition en signant un contrat avec le cloud d'hyper confiance : 3DS OUTSCALE, et met à disposition sa solution WALLIX PAM4ALL dans sa marketplace. Ainsi, les organisations, privées ou publiques, y compris les plus sensibles (hôpitaux, industriels, OSE - Opérateurs de Services Essentiels, etc.) protègent leurs données grâce à WALLIX PAM4ALL, solution certifiée robuste par l'ANSSI (certification CSPN), désormais hébergée dans un cloud répondant aux plus hautes exigences en matière de performance, de sécurité et de protection des données (certifié ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HDS (hébergement de données de santé), et qualifié SecNumCloud par l'ANSSI).

Avec la pandémie, les organisations du monde entier ont connu une accélération de leur transformation numérique. Pour assurer la continuité d'activité, les organisations se sont tournées, entre autres, vers les services cloud qui permettent le travail à distance et collaboratif (stockage et partage des données, logiciels accessibles depuis une application web, etc.).

Post pandémie, l'usage des services cloud s'est généralisé. En effet, les services cloud offrent de nombreux avantages en plus de faciliter le télétravail : agilité, flexibilité, réduction des coûts, et performance. Pour bénéficier de tous les avantages du cloud, les organisations vont donc privilégier des solutions hébergées sur le cloud y compris les solutions de cybersécurité.