Wallix est nommé pour la première fois "challenger" dans le Gartner 2021 Magic Quadrant

Wallix est nommé pour la première fois "challenger" dans le Gartner 2021 Magic Quadrant









(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités est nommé cette année comme "Challenger" dans le Magic Quadrant du PAM (Privileged Access Management), réalisé par Gartner.

"Wallix est très fier d'être reconnu parmi les 10 acteurs mondiaux retenus dans ce Magic Quadrant, et le plaçant en moins d'un an de "Niche player" à "Challenger". Gartner, Inc. fournit des informations exploitables et objectives aux dirigeants et à leurs équipes" commente le groupe.

Chaque année, Gartner mène des recherches approfondies et récompense les entreprises informatiques dans leur domaine particulier. Cet instantané de référence, appelé Magic Quadrant, classe les entreprises en 4 catégories : acteurs de niche, visionnaires, challengers et leaders.