Wallix : en phase avec son plan Ambition21

(Boursier.com) — L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité Wallix a profité de son Wallix Momentum 2020 pour rappeler sa stratégie et récompenser les membres de son "Programme Partenaires" pour la qualité particulière de leur travail.

Lors de cet événement francophone, partenaires commerciaux et clients ont pu échanger autour du thème "Sécurisons notre avenir numérique" grâce à des intervenants de haut niveau. Diane Rambaldini a porté un message sur l'urgence de sensibiliser les entreprises à la cybersécurité avec la nécessité de la rendre plus accessible et séduisante. Nicolas Locoge, Directeur Général de la Première Ministre à la Chancellerie belge, a insisté sur les bénéfices de l'utilisation d'une solution PAM à travers son retour d'expérience. Enfin, Thomas Lefaure (Architecte Cybersécurité dans un grand groupe industriel français) a invité à la réflexion sur les défis technologiques du PAM et l'accompagnement au changement dans les environnements cloud.

Nous devons poursuivre notre développement à un rythme rapide pour atteindre notre plan "Ambition21" qui vise à faire de Wallix un des leaders européen de la cybersécurité avec plus de 50 MEUR de chiffre d'affaires. Nos partenaires commerciaux, de plus en plus nombreux et couvrant une zone de plus en plus vaste, sont des éléments fondamentaux de la réussite de nos objectifs et c'est pour cela que nous avons placé notre relation avec eux et nos clients au coeur de nos priorités. à ce titre, notre Momentum Wallix est un rendez-vous incontournable chaque début d'année pour les rencontrer, être à leur écoute, et récompenser ceux qui ont oeuvré à notre réussite commune , a déclaré Xavier Lefaucheux, VP Global Channel.

A l'occasion de ce Wallix Momentum, Wallix a souhaité récompenser ses meilleurs partenaires commerciaux francophones, notamment : Atos, Orange Cyberdefense, Cogital, Schneider Electric et CBI (CIV).

Wallix a rappelé qu'avec une croissance de chiffre d'affaires de 35% au 1er semestre 2019 et plus de 221 clients gagnés, le groupe est en phase avec son plan "Ambition21" visant à devenir une ETI championne européenne de la cybersécurité.