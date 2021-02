Wallix : du renfort

(Boursier.com) — Wallix a nommé Kristine Kirchner au poste de VP Channel EMEA qui prend ainsi la tête de l'équipe de 15 personnes dédiée au Channel, qui gère le réseau de distribution de WALLIX au travers du Business Partner Program. Après avoir été responsable du développement commercial de l'offre IdaaS WALLIX Trustelem, Kristine Kirchner a pour mission de pérenniser, d'étendre l'efficacité du Partner Business Program sur toute la région EMEA, et d'accélérer le développement sur les secteurs clés : industrie, santé, et services financiers, notamment au travers des partenaires spécialistes des technologies d'exploitation (OT) et les Managed Security Services Providers (MSSP). Ces derniers vont également permettre à Wallix de se renforcer sur le marché des PMEs...