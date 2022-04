Wallix : du nouveau

(Boursier.com) — Dans un contexte où les usages numériques sont exponentiels et la cybercriminalité est considérée comme la 3e économie mondiale, le besoin en sécurisation des accès aux infrastructures informatiques des organisations et aux données sensibles n'a jamais été aussi fort.

"La sécurisation de tous les accès informatiques permet aux organisations de rester agiles (mobilité des collaborateurs), tout en garantissant la continuité d'activité et le respect des exigences règlementaires. Elle rend les données accessibles à tous à des fins d'innovation et de compétitivité" explique le groupe.

Pour répondre aux nouveaux enjeux du numérique, Wallix, (Euronext ALLIX) éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, a développé une vision, le "PAM pour tous", lui permettant d'offrir à ses clients la promesse d'une transformation numérique sécurisée, pour tous.

Afin de concrétiser cette vision, WALLIX propose désormais WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée regroupant toutes les technologies de WALLIX, qui va au-delà de la sécurisation des comptes à privilèges et sécurise, selon le principe du moindre privilège, l'ensemble des utilisateurs à risque et des postes de travail d'une organisation.