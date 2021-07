Wallix : doublement labellisée

(Boursier.com) — Pour la 2e année consécutive, Wallix est labellisée "Happy at Work" par ChooseMyCompany, organisme de référence qui valorise le bien-être au travail, au travers d'une grande enquête annuelle. Cette année, Wallix obtient également le label "Tech at Work", particulièrement significatif pour le groupe car ce label mesure l'engagement et la motivation des équipes techniques, qui représentent la majorité de l'effectif.

Wallix ainsi obtient ainsi la note de 4,14/5 :

- 78% des collaborateurs ont l'impression de progresser et d'apprendre et de préparer leur évolution de carrière

- 77% des collaborateurs estiment que son management a un comportement exemplaire vis-à-vis des femmes, des minorités (ethnique, religieuse, LGBTQ+) et des personnes en situation de handicap

- 72% des collaborateurs sont satisfaits du ratio vie professionnelle et personnelle