Wallix : dopé par des perspectives engageantes

Wallix : dopé par des perspectives engageantes









(Boursier.com) — En clôture de marché, l'action Wallix bondit de 10,2% à 14,44 euros. L'éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges a fait part d'une croissance consolidée de +29% marquant une nette accélération par rapport à 2018 (+9%). Le chiffre d'affaires 2019 de Wallix s'établit ainsi à 16,33 millions d'euros (12,64 ME en 2018).

La croissance de Wallix en 2019 traduit une double réalité. Après avoir signé d'importants contrats cadres avec des grands comptes en 2018 et renforcé l'activité en direction des entreprises des secteurs réglementés avec nos partenaires intégrateurs, la société a réussi une progression de 36% de son chiffre d'affaires en France. A l'international, la transition vers un modèle de distribution indirecte dans les principales régions du monde a nécessité des investissements et des recrutements intensifs de partenaires à même de démultiplier la force de frappe commerciale de Wallix au Royaume-Uni, dans la zone germanophone (DACH), en Europe de l'Est, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. Ces investissements sont en phase avec l'objectif du Plan Ambition 2021 qui est de couvrir 80% des grands marchés de l'IT en 2021 , explique Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de Wallix Group.

D'ailleurs, à l'occasion de cette publication, Wallix n'a pas manqué de réaffirmer de fortes ambitions tout en tenant un discours rassurant pour le marché : En ce début d'année, les équipes sont en place et la dynamique commerciale est très nettement supérieure au début de l'année 2019, ce qui nous conduit à être confiants sur la poursuite de notre trajectoire de croissance visant à devenir une ETI à horizon 2021, avec une large base de clients récurrents, internationaux et rentables .

Avec une trésorerie brute de 29,3 ME au 31 décembre 2019 (36,4 ME à fin 2018), le groupe dispose d'une bonne force de frappe financière au service de sa stratégie de développement. La trésorerie nette ressort d'ailleurs à 25,7 ME.

Désormais, le groupe a quasiment atteint son objectif de couvrir 80% du marché mondial du PAM d'ici 2021. Il entend encore poursuivre sa croissance à l'appui de son catalogue, d'un réseau commercial considérablement renforcé en France comme à l'international et de nombreux nouveaux clients en phase de montée en puissance.