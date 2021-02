Wallix : des facturations en hausse de 23%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wallix a enregistré un chiffre d'affaires de 20,1 ME au titre de l'exercice 2020, en croissance de +23% par rapport à 2019.

Cette bonne performance, dans un contexte toujours pénalisé par les répercussions de la crise sanitaire, reflète une forte dynamique au second semestre à +33%, portée par l'international et les secteurs sensibles comme la santé et l'industrie.

Si la croissance annuelle a été ralentie par les effets de la crise sanitaire particulièrement ressentis au second trimestre, avec un rallongement observé des délais dans la mise en oeuvre des projets auprès des grands comptes, Wallix a atteint son objectif d'enregistrer une progression annuelle nettement supérieure à celle du 1er semestre...