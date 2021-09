Wallix de nouveau nommé "OVERALL LEADER"

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités est à nouveau reconnu cette année comme "Overall Leader" parmi les acteurs internationaux du PAM (Privileged Access Management) identifiés par le cabinet d'analystes Kuppingercole.

Chaque année, Kuppingercole réalise son rapport : le Leadership Compass. Il a pour objectif de fournir aux entreprises une vue d'ensemble des différents éditeurs de solutions informatiques existants, par domaine, et d'identifier quels sont les leaders. Ainsi, le Leadership Compass est un véritable outil d'aide à la décision d'achat.