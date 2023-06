Wallix : Cris Réseaux va distribuer WALLIX IDaaS pour rendre la gestion des identités et des accès numériques en mode SaaS accessible aux PME

(Boursier.com) — WALLIX , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des identités et des accès numériques prend un tournant dans son développement sur le marché de la gestion des identités et des accès en mode SaaS en signant un partenariat avec Cris Réseaux, le distributeur français qui a réalisé 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire en 2022 et une croissance de 23%.

En tant que spécialiste des services managés, Cris Réseaux va distribuer auprès de ses 1.500 revendeurs WALLIX IDaaS, la solution SaaS de gestion des identités et des accès de WALLIX.

Parmi ces 1.500 revendeurs, 300 sont des fournisseurs de services informatiques et cloud (MSP - Managed Services Providers), un des piliers de la stratégie de croissance de WALLIX. Autre force de Cris Réseaux, son catalogue d'offres majoritairement françaises et européennes répondant aux exigences des marchés publics. Ce partenariat s'inscrit dans plan de développement Unicorn 25.

Les solutions de WALLIX répondent à deux enjeux fondamentaux des entreprises : sécuriser et faciliter les accès aux données.

Pour réduire le risque de cyberattaques et protéger les données, il est impératif de sécuriser les accès à l'infrastructure informatique de l'entreprise des collaborateurs les plus sensibles (comme les administrateurs qui possèdent tous les droits d'accès) - grâce PAM4ALL et PAM4OT. Il faut également gérer les accès de l'ensemble du personnel pour savoir qui a accès à quoi et pourquoi, et aussi faciliter leurs accès aux applications de l'entreprise, en toute sécurité, pour gagner en productivité - grâce à WALLIX IDaaS.