Wallix constitue un comité d'experts, utilisateurs prestigieux, pour adapter sa stratégie au plus près des besoins du marché

Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce avoir créé un comité scientifique constitué de 6 personnalités, des dirigeants en charge de l'informatique et/ou de la cybersécurité, appartenant à des sociétés prestigieuses, qui croient en WALLIX et qui se donnent pour mission de l'aider et de l'accompagner à devenir un champion mondial de la cybersécurité :

Thierry AUGER, Corporate CIO & Group CISO, Lagardère

Loïc BOURNON, Expert, BRN Conseils

Gil DELILLE, Cyber security and IT risk senior advisor, Crédit Agricole

Didier GRAS, CISO, BNP PARIBAS - Banque Commerciale en France

Mylène JAROSSAY, Présidente du CESIN

François MARCHESSAUX, Senior Partner, Franz Partners.

Le comité scientifique va épauler WALLIX pour accompagner la forte croissance organique du plan Unicorn, participer à l'amélioration de la rentabilité tout au long du plan, et délivrer des conseils pour une croissance externe ciblée. Pour cela, les membres vont se réunir au moins deux fois par an avec pour objectif de :

-Partager leurs préoccupations et priorités en matière de cybersécurité.

Face à un monde numérique en évolution constante et rapide, il faut être en mesure de cerner les enjeux de cybersécurité des clients pour pouvoir offrir une réponse optimale, en adéquation avec les besoins terrains. Le comité scientifique livre ses retours à WALLIX en matière de grande tendance comme le cloud et les priorités de cybersécurité qui en découlent.

-Challenger la roadmap et la vision produit de WALLIX.

Le comité scientifique aiguille WALLIX pour que les versions futures de PAM4ALL, sa solution unifiée de sécurisation de tous les accès numériques, répondent au plus près des besoins des organisations du monde entier, de manière à proposer une solution continuellement à l'état de l'art en matière de sécurisation et des accès et des identités numériques.