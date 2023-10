Wallix confirme des ambitions de croissance soutenue pour 2023 et 2024

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, la croissance de l'activité accélère chez Wallix... Le chiffre d'affaires ressort à 13,9 millions d'euros, en hausse de +26,4% et de +29,2% hors Russie. Kleverware, consolidé depuis le 16 mai 2023, a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 0,2 ME sur le semestre.

Sur l'ensemble du semestre, le rythme d'acquisition de contrats est resté soutenu avec 225 contrats signés portant le nombre de contrats actifs à 2.525 au 30 juin 2023, soit une hausse de +25% sur 12 mois.

Ce retour à des taux de croissance élevé se fait dans un contexte d'évolution maîtrisé vers un modèle de souscription qui garantit un flux de revenus récurrents et une meilleure visibilité financière à long terme. Au 30 juin 2023, le revenu récurrent mensuel (MRR) ressort à 1,4 ME, en hausse de +26,2% par rapport au 30 juin 2022, soit 17 ME de revenus récurrents sur une base annuelle.

Le résultat d'exploitation ressort à -6,1 ME. Hors éléments non récurrents, le résultat d'exploitation atteint -4,6 ME (-4,2 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net part du groupe s'établit à -5,4 ME, après prise en compte du crédit d'impôt de 0,6 ME.

Trésorerie en hausse

A la suite de la levée de fonds réalisée au cours du semestre, constituée d'une augmentation de capital de 5,5 ME et d'un emprunt obligataire convertible en actions de 5 ME, la trésorerie brute ressort à 20,6 ME au 30 juin (13,5 ME au 31 décembre 2022). Les besoins de financement sont restés maîtrisés, à -2,6 ME (-4,7 ME au 1er semestre 2022), essentiellement liés aux frais de développement activés.

La trésorerie nette s'élève à 13,6 ME, soit une assise financière solide permettant à Wallix d'envisager sereinement les prochaines étapes de son développement organique tout en analysant les opportunités de croissance externe.

Perspectives

Wallix a pour ambition de continuer à faire évoluer et à enrichir ses solutions en ajoutant des briques technologiques complémentaires, soit par innovation soit par croissance externe, la cybersécurité industrielle restant un axe de développement majeur.

Doté d'une organisation commerciale optimisée, plus efficace et plus agile, Wallix réitère ses ambitions de croissance soutenue pour 2023 et 2024 et d'amélioration continue de sa rentabilité structurelle pour atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.