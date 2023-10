Wallix conclut une Prêt Participatif Relance de 2,5 ME

(Boursier.com) — Wallix a signé un Prêt Participatif Relance de 2,5 millions d'euros. Mis en oeuvre avec la Société Générale, ce prêt offre des conditions attractives avec une maturité de 8 ans et un différé de remboursement de 4 ans.

Le prêt annoncé renforce la structure financière du groupe, déjà solide avec une trésorerie disponible qui s'élevait à 20,6 millions d'euros au 30 juin 2023. Il concourra à financer la stratégie de développement et d'enrichissement de l'offre du Groupe tant par l'innovation, la signature de nouveaux partenariats et la réalisation d'acquisitions ciblées.

"La signature de ce Prêt Participatif Relance nous donne accès à un nouveau financement non dilutif de long terme et démontre la gestion efficace de nos sources de financements diversifiées", explique Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de Wallix Group, qui ajoute : "Ce nouveau moyen de financement contribuera à l'enrichissement et à l'évolution de nos solutions aussi bien par l'innovation que par des opérations ciblées de croissance externe, à l'image de ce que nous avons déjà réalisé avec Kleverware en début d'année. Wallix dispose de tous les moyens technologiques et financiers pour continuer à accroître ses parts de marché. Nous sommes déterminés à accélérer notre développement et à renforcer, en particulier, notre capacité à accompagner la transformation du monde industriel encore peu équipé de protections Cyber".