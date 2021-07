Wallix : chiffre d'affaires en progression de 28% à 10,3 ME au S1

(Boursier.com) — Wallix a poursuivi sa trajectoire de croissance au cours du 1er semestre 2021 avec un chiffre d'affaires en progression de +28% à 10,3 ME. Cette forte croissance traduit les impacts positifs des investissements réalisés au cours des 18 derniers mois sur le catalogue produits et les verticales métiers (santé et industrie notamment), l'implantation géographique et la construction d'un réseau de distributeurs partenaires (channel). La nouvelle offre WALLIX Bestsafe, commercialisée au S2 2020, concoure également à la croissance de l'activité sur le semestre.

Le chiffre d'affaires à l'international progresse de 51% au 1er semestre pour s'établir à 4,2 ME, soit 40% de l'activité. Dans un contexte de relance progressive, la France poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en hausse de +16% à 6,2 ME.

Force de frappe financière intacte au service de la stratégie

La trésorerie brute ressort à 22,7 ME au 30 juin 2021, contre 23,2 ME au 31 décembre 2020. Cette stabilité de la trésorerie sur la période reflète notamment l'encaissement, au 1er semestre, du CIR pour un montant de 1,2 ME.

Cette capacité financière donne au groupe la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe.

Poursuite de la trajectoire de forte croissance en 2021 et objectif réitéré de profitabilité opérationnelle au 2nd semestre

WALLIX dispose aujourd'hui d'un contexte de marché particulièrement porteur : accélération de la transition numérique avec de nouveaux usages, nécessitant des investissements croissants en matière cybersécurité pour répondre à la multiplication des attaques informatiques.

WALLIX se dit idéalement positionné pour tirer parti de la croissance du secteur. Nommé Challenger et seul éditeur européen parmi les 10 leaders mondiaux dans le PAM3 Magic Quadrant 2021 de Gartner, WALLIX dispose aujourd'hui d'une offre exhaustive sur le PAM, avec WALLIX Bastion, et élargie aux segments adjacents, avec WALLIX BestSafe et WALLIX Trustelem, qui lui permet de répondre à l'ensemble des menaces issues de l'implémentation de nouvelles technologies (IoT, Cloud...) ou des nouveaux services digitalisés (télémédecine, télétravail, smart city, maintenance prédictive...). Le lancement de la version 9 de WALLIX Bastion, permettant d'automatiser et de simplifier plus avant la gestion des accès sensibles aux systèmes d'information, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, devrait concourir à son adoption croissance par les organisations.

Pour nourrir sa croissance, WALLIX entend également s'appuyer sur des verticales métier à fort potentiel comme la santé ou l'industrie. Dans l'industrie, WALLIX propose notamment son offre embarquée dans les équipements destinées à l'industrie 4.0, WALLIX Inside, regroupant les technologies de sécurisation des accès et des identités de WALLIX, intégrées "by-design" dans des solutions métiers. Après un premier partenariat avec Fives, WALLIX Inside est désormais intégrée par Schneider Electric dans sa nouvelle gamme de "edge box" Harmony P6 pour la cybersécurité des infrastructures industrielles. Basé sur un modèle de vente OEM (Original Equipment Manufacturer), WALLIX Inside est un puissant levier de croissance rentable pour WALLIX dans les prochaines années.

Au-delà de sa présence géographique forte en Europe et sur la région, WALLIX peut compter sur l'efficacité démontrée de son réseau de partenaires ("channel"), qui poursuit sa montée en puissance. En Europe, le Groupe a récemment signé des partenariats avec TechData pour l'Espagne et IT2Soft pour les pays nordiques. En mai dernier, WALLIX a signé un partenariat d'envergure avec Arrow Electronics, un des leaders de la distribution informatique, donnant ainsi accès à plus de 1000 revendeurs et intégrateurs, qui accompagnent des millions de clients aux USA, tout secteur confondu. Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions WALLIX aux Etats-Unis, pour offrir aux entreprises américaines toute l'expertise du Groupe en matière de sécurisation des accès et des identités. Avec ces partenariats, WALLIX atteindra en 2021 son objectif de couvrir 80% du marché numérique mondial, avec un potentiel de croissance substantiel sur ces marchés.

Porté par la forte traction du marché et une approche innovante de ses offres, le Groupe est particulièrement confiant dans la poursuite de sa trajectoire de forte croissance sur la seconde moitié de 2021 et confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation au second semestre de l'exercice 2021.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2021, le 14 octobre 2021.