Wallix : bien noté

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce une notation extra-financière de 70/100 par Gaïa Research, en nette amélioration et significativement supérieure à celle de 54/100 obtenue par les 66 sociétés notées du secteur des Technologies de l'information.

Cette note porte sur les données extra-financières de 2021 et se base sur l'évaluation de 140 critères répartis en 4 piliers : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes.