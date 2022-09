Wallix annonce son entrée dans l'alliance technologique 'OPEN XDR PLATFORM'

(Boursier.com) — A l'occasion des Universités d'été de la cybersécurité, du cloud et de la confiance numérique organisée par Hexatrust, sur le thème "Souveraineté européenne : transformons l'essai !", WALLIX, éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités et membre fondateur d'Hexatrust, annonce son entrée dans l'alliance technologique : OPEN XDR PLATFORM.

OPEN XDR PLATFORM regroupe des éditeurs d'excellence, labelisés "Cybersecurity Made in Europe", complémentaires, qui ont un objectif commun : offrir aux entreprises une cybersécurité fédérée, pour gagner en simplicité et en efficacité. Cela se traduit par une plateforme unique, dans laquelle sont disponibles, à la carte, de manière interopérable, les technologies des éditeurs partenaires : Sekoia, HarfangLab, Pradeo, Glimps, Vade, Gatewatcher et WALLIX. Ainsi, les entreprises bénéficient d'une solution unifiée, leur permettant de rationaliser les opérations, tout en renforçant leur niveau de cyberdéfense.