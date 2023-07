Wallix annonce la réalisation de son émission obligataire sous forme d'obligations convertibles en actions

(Boursier.com) — WALLIX , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert de la gestion des accès à privilèges (PAM), annonce la réalisation de son émission obligataire sous forme d'obligations convertibles en actions ("OCA 2023") pour un montant total de 5 millions d'euros, dont les modalités ont été annoncées début juin 2023.

Couplée à l'augmentation de capital de 5,5 ME réalisée début juin 2023 et au montage d'une dette bancaire d'environ 2,5 ME dont les termes sont en cours de finalisation, cette opération porte à 13 ME les fonds supplémentaires disponibles pour accélérer la mise en oeuvre du volet acquisition du plan Unicorn 25.

WALLIX entend poursuivre son plan d'acquisition en se concentrant simultanément sur l'enrichissement et l'élargissement de son expertise sur certains segments stratégiques de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la cybersécurité industrielle, tout en renforçant sa base de clients.