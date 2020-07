Wallix accompagne la transformation digitale d'Engelbert Strauss en Allemagne

(Boursier.com) — Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des accès à privilèges (PAM), annonce le déploiement de ses offres sur le marché DACH, à l'instar de la mise en oeuvre de WALLIX Bastion au sein du premier fabricant européen de vêtements et d'équipements de travail, ENGELBERT STRAUSS.

ENGELBERT STRAUSS a ainsi récemment choisi WALLIX Bastion pour sécuriser son infrastructure informatique. Actuellement déployé sur une partie du groupe (potentiellement 10 sites et 1.200 personnes en Europe à terme), la solution PAM de WALLIX a su convaincre le groupe allemand, dans un contexte stratégique de digitalisation croissante de ses activités, par son efficacité et sa simplicité d'utilisation pour un coût de possession (TCO) parmi les plus rentables du marché.

Grâce à une expérience utilisateur facilitée, WALLIX se positionne comme un des leaders mondiaux de la gestion des comptes à privilèges pour les entreprises.

ATTRACTIVITE CONFIRMÉE DES SOLUTIONS WALLIX SUR LE PLUS GRAND MARCHE EUROPEEN

Estimé à 158 M$ en 2020, le marché DACH & Eastern est le plus important d'Europe en valeur et reste un territoire de conquête majeur pour WALLIX. Dans le cadre du plan stratégique "Ambition 2021", le groupe a renforcé sa présence sur ce marché avec l'expansion de son bureau en Allemagne (15 collaborateurs, +9 sur 2019). Ces investissements portent aujourd'hui leurs fruits, comme en témoigne le franc succès de l'Edition 2020 de WALLIX Momentum en Allemagne : les 11 keynotes organisées ont rassemblé plus de 800 personnes, nourrissant ainsi l'activité commerciale sur ce marché.

WALLIX peut également compter sur son réseau d'actuellement 11 partenaires (revendeurs et intégrateurs) de premier plan comme Infinigate pour accompagner le déploiement de ses offres au travers de ventes indirectes sur le marché DACH.

Le succès croissant, observé en Allemagne, concoure à l'objectif affiché de WALLIX de devenir un éditeur de logiciels de cybersécurité de référence sur le marché mondial de la cybersécurité et couvrir environ 80% de ce marché en 2021.