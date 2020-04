Wallix : accélère son internationalisation

(Boursier.com) — Déjà distribué dans plus de 80 pays, Wallix étend son déploiement vers l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine dans le cadre de son plan stratégique "Ambition 2021". Ainsi, l'éditeur européen de logiciels de cybersécurité lance ses opérations en Espagne, via sa filiale Wallix Iberica, dans le cadre de son plan d'expansion internationale.

Comme dans les autres pays où le Groupe Wallix est présent, Wallix Iberica commercialisera ses produits et solutions à travers un réseau de partenaires avec lequel il travaille en étroite collaboration et auquel il fournit des outils de gestion de la clientèle, un support marketing, une formation et une vaste bibliothèque d'informations techniques et commerciales. Wallix et ses partenaires forment ainsi un écosystème solide, durable et fiable au profit de leurs clients.

Wallix Iberica déploie l'ensemble du portefeuille Wallix, comprenant des produits de nouvelle génération tels que Wallix Bastion -gestion des comptes à privilèges (PAM), Wallix BestSafe- protection et management des Endpoints (EPM) et des nouveaux services Cloud.

Le plan stratégique "Ambition 2021", qui doit faire de Wallix la référence européenne en matière de cybersécurité, a déjà donné lieu aux acquisitions, en 2019, de Simarks en Espagne et Trustelem en France, ainsi qu'à la création d'un second centre d'excellence technologique R&D en France. Wallix fournit actuellement des outils de protection avancés et un soutien technique continu en plusieurs langues, à plus de 1.000 clients dans 88 pays, couvrant la quasi-totalité de l'Europe, la plupart de l'Afrique et de l'Asie, l'Amérique du Nord et maintenant l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine. Grâce à la création de Wallix Iberica, le Groupe fait un pas supplémentaire vers son objectif de couvrir environ 80% du marché mondial de la cybersécurité en 2021.