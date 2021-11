Wallix : accélère en Espagne

(Boursier.com) — Wallix annonce l'accélération du développement de sa filiale espagnole, Wallix Ibérica, en signant un contrat de partenariat avec le leader européen de la distribution informatique : Tech Data. Un an seulement après la création de Wallix Ibérica, cette signature marque un tournant dans le développement de la filiale. Grâce à son réseau de partenaires revendeurs intégrateurs et désormais grâce à Tech Data, Wallix Ibérica couvre la totalité de l'Espagne.

"Tech Data, en tant que distributeur, travaille avec plus de 6000 revendeurs et intégrateurs qui fournissent des milliers de clients dans tout le pays. Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions Wallix, pour offrir aux entreprises espagnoles toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités", ajoute le groupe. Wallix Ibérica compte s'appuyer sur le réseau de revendeurs et intégrateurs de Tech Data, notamment les spécialistes des technologies d'exploitation (OT) et les Managed Security Services Providers (MSSP). Dans les prochains mois l'accent sera mis sur le recrutement. Pour suivre le développement du Channel, avec l'entrée de Tech Data dans le Business Partner Program, "il faut renforcer l'équipe commerciale de Wallix Ibérica pour être en mesure de suivre et de mener à bien les nombreux projets qui vont arriver très rapidement et venir s'ajouter aux références clients", estime le groupe.