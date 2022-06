Wallix a reçu le 2022 Customer Value Leadership Award pour sa solution WALLIX PAM4ALL

(Boursier.com) — Wallix , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, reçoit le 2022 Customer Value Leadership Award pour sa solution WALLIX PAM4ALL décerné par Frost and Sullivan, le prestigieux cabinet d'analystes américain. Cet award reconnaît que la technologie PAM de WALLIX PAM4ALL répond au plus près des besoins des organisations. Selon les analystes de Frost & Sullivan, c'est en effet la meilleure solution du marché en matière de coûts, de simplicité et de flexibilité. WALLIX PAM4ALL est également plébiscitée pour sa capacité d'adaptation aux exigences des clients.

Au travers cet award, Frost & Sullivan reconnaît également le service client exceptionnel de WALLIX et sa force d'innovation.

WALLIX intègre dans le développement de ses solutions les retours de ses clients mais aussi les contributions issues de

consultations de DSI et de RSSI.

"Parmi les nombreux avantages de la solution, WALLIX PAM4ALL rend très accessible la gestion des accès numériques selon le principe du moindre privilège. Les organisations ont bien pris conscience de l'importance de cette technologie, cependant, les solutions existantes sont complexes à mettre en oeuvre, en plus d'être chères. WALLIX PAM4ALL apporte une réponse facile à déployer, évolutive, avec un faible coût d'acquisition et de maintien opérationnel. De plus, l'approche centrée sur le client permet à WALLIX d'offrir une solution à l'état de l'art en matière de sécurisation des accès et des identités numériques" a déclaré Deepali Sathe, senior industry analyst at Frost & Sullivan."