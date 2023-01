Wall Street : une ouverture complètement folle sur plusieurs dizaines de valeurs !

(Boursier.com) — Des variations extrêmes ont été observées à l'ouverture à Wall Street ce jour sur plusieurs dizaines de valeurs, avec des écarts de 20 à 30% parfois ! Il ne s'agit pas de petites capitalisations, puisque de telles variations délirantes ont été observées sur des dossiers tels que McDonald's, Uber, Mastercard, Morgan Stanley, Walmart, Palantir, Shopify, Wells Fargo (...). Les transactions extrêmes de ce mardi ont eu lieu sur des titres cotés sur le NYSE et ont été visibles sur pratiquement toutes les plateformes de négociation, y compris celles supervisées par CBOE Global Markets et les sites privés relevant du système de déclaration des transactions Finra, indique Bloomberg. Parmi les actions de sociétés majeures, citons Walmart et McDonald's, qui ont connu des baisses à deux chiffres avant d'être suspendues. Ces titres cotent désormais normalement et l'anomalie, qui serait technique, semble résolue.