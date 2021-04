Wall Street : trimestriels bancaires en pagaille

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La saison des publications financières du premier trimestre 2021 débute à Wall Street. JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo annoncent dès ce mercredi , avant bourse. Demain jeudi, Bank of America, Citigroup, BlackRock et US Bancorp seront de la partie, avec d'autres firmes non bancaires telles que PepsiCo, PPG, UnitedHealth, JB Hunt Transport Services, Rite Aid, Delta Air Lines ou Alcoa. Vendredi, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, PNC Financial et State Street seront au programme avant bourse.

Sur le front économique ce jour, outre-Atlantique, les prix à l'import et à l'export du mois de mars seront annoncés à 14h30 (consensus +0,9% pour l'import et +0,9% également pour l'export, en comparaison du mois antérieur). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'avril sera connu à 16 heures (2,4% en mars, en glissement annuel). Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 9 avril sera révélé à 16h30. Enfin, Robert Kaplan, John Williams, Raphael Bostic, John Williams, et surtout Richard Clarida et Jerome Powell de la Fed, s'exprimeront durant la journée.