Wall Street : Tesla, Disney, Thermo Fisher, Global Payments et bien d'autres

(Boursier.com) — Les États-Unis ne passeront à l'heure d'hiver que dimanche prochain. Ainsi, Wall Street ouvrira cette semaine à 14h30 heure française pour clôturer à 21 heures.

Parmi les principales valeurs à suivre ce lundi à Wall Street, on retrouve une fois encore Tesla, mais aussi Disney, Thermo Fisher, Stryker, Aflac, Williams Companies, Arista Networks ou Global Payments...

Tesla aurait mené des discussions préliminaires avec Glencore à propos d'une prise de participation de 10 à 20%, selon le Financial Times. Les personnes familières du sujet citées par le FT précisent que ces discussions auraient débuté l'an dernier et se seraient poursuivies en mars, mais se seraient arrêtées sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Tesla se serait en effet inquiété que l'activité de Glencore dans le charbon n'entre en conflit avec ses objectifs environnementaux.

Walt Disney. Le Shanghai Disney Resort fermera à partir du 31 octobre pour suivre les exigences de prévention et de contrôle de la pandémie en Chine. Afin de respecter ces exigences de prévention et contrôle, Shanghai Disney Resort, y compris Shanghai Disneyland, Disneytown et Wishing Star Park, sera fermé à partir du lundi 31 octobre, avec effet immédiat. Les clients seront informés dès qu'une date sera confirmée pour reprendre les activités.

Thermo Fisher Scientific serait proche d'un accord pour l'acquisition de Binding Site pour 2 milliards de livres sterling, environ 2,3 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. Des personnes familières de la question ont indiqué qu'un accord avec le vendeur Nordic Capital pourrait être annoncé dès les jours prochains.

Global Payments a publié pour son troisième trimestre fiscal des comptes record. Le fournisseur américain de services de paiement a fait état de revenus ajustés de 2,06 milliards de dollars, en augmentation de 3% en glissement annuel et de 6% à devises constantes. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 14% à 2,48$ (+18% à changes constants). La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 240 points de base à 45,2%. Pour 2022, le groupe continue de prévoir une croissance du chiffre d'affaires net ajusté en devises constantes de 10 à 11% hors cessions. Le bpa ajusté à devises constantes est toujours attendu entre 9,53 et 9,75$, soit une croissance de 17 à 20% par rapport à 2021. Le groupe prévoit enfin une augmentation de la marge opérationnelle ajustée pouvant atteindre 170 points de base, une révision en hausse par rapport aux prévisions antérieures (jusqu'à 150 pb).

Onsemi, le spin-off de Motorola dans les semi-conducteurs, a publié pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,45$ à rapprocher d'un consensus de 1,32$. Les revenus ont totalisé 2,19 milliards, contre 2,12 milliards de consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre est attendu entre 1,18 et 1,34$, fourchette entourant le consensus. Les revenus sont anticipés entre 2,01 et 2,14 milliards.

Loews a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice net de 130 millions de dollars, 54 cents par titre, contre 220 millions de dollars un an avant. "Loews a réalisé un autre bon trimestre. Loews Hotels & Co continue d'enregistrer des performances exceptionnelles et CNA a produit un excellent ratio combiné sous-jacent de 91,1%", résume James S. Tisch, président et CEO de Loews Corporation.

Stryker, Aflac, Williams Companies, NXP Semiconductors et Arista Networks, publient après bourse ce soir à Wall Street leurs derniers résultats financiers trimestriels.