Wall Street salue les profits et marges de Tesla, malgré les pénuries de puces

(Boursier.com) — Tesla a publié des bénéfices record supérieurs aux attentes de Wall Street pour le 3e trimestre, mais son chiffre d'affaires a légèrement déçu en raison de problèmes de "supply chain" qui ont affecté la production du géant californien des véhicules électriques...

A Wall Street, le titre Tesla a d'abord réagi en léger recul après cette publication, avant de repartir en hausse de 3,26% en clôture à 894$, les investisseurs saluant l'amélioration des marges bénéficiaires du groupe, malgré un environnement difficile. Plusieurs brokers ont relevé jeudi leurs objectifs de cours sur la valeur, dont Deutsche Bank et Bank of America qui visent tous deux désormais 1.000$ (au lieu de 900$ auparavant). Wedbush est passé de 1.000$ à 1.100$, Canaccord de 940$ à 1.040$ et Piper a maintenu son objectif ambitieux de 1.200$ en saluant "les meilleurs comptes de l'histoire" de Tesla.

Le bénéfice net du groupe automobile (qui va bientôt déménager son siège de Palo Alto à Austin, au Texas) a atteint au 3e trimestre un record de 1,6 milliard de dollars (1,44$ par action) contre 331.000$ un an plus tôt (0,27$ par action). En données ajustées, le bpa s'élève à 1,86$, très supérieur aux attentes de Wall Street, logées à 1,62$ selon le consensus FactSet. La marge d'exploitation est montée à 14,6% au 3e trimestre, contre 11% au T2, et 9,2% au T3 2020.

Les revenus ont grimpé de 57% pour atteindre 13,8 Mds$ contre 8,8 Mds$ un an plus tôt, mais ressortent légèrement en deçà du consensus des analystes, qui attendaient 14 Mds$. Tesla a souligné que des problèmes de chaîne d'approvisionnement, dont des pénuries de semiconducteurs, des congestions portuaires et des coupures de courants tournantes avaient empêché ses usines de fonctionner à plein régime...

