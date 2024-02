Wall Street : Nvidia attendu, tout le reste sans importance ?

(Boursier.com) — Wall Street, fermé hier pour le jour férié du Presidents' Day, reprend son activité ce mardi. Dans l'actualité économique d'abord, les opérateurs suivront ce jour l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16 heures), puis demain mercredi l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta (16h), les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed (20 heures), ainsi que plusieurs interventions de responsables de la banque centrale - dont celles de Raphael Bostic et Michelle Bowman. Jeudi, les investisseurs seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), à l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, ainsi qu'à l'indice flash PMI composite américain (15h45) et qu'aux reventes de logements existants (16h). La journée de jeudi sera aussi très active du côté de la Fed, avec des interventions en pagaille de la part notamment de Philip Jefferson, Patrick Harker, Neel Kashkari, Lisa Cook et Christopher Waller...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Walmart, Home Depot, Medtronic, CenterPoint, KBR et Fluor, annoncent leurs comptes avant bourse ce mardi, tandis que Palo Alto Networks, Public Storage, International Flavors & Fragrances, Celanese, Toll Brothers ou Chesapeake, publient après la clôture.

Demain mercredi, Analog Devices, Exelon, Verisk et Garmin dévoilent leurs résultats avant l'ouverture. Après la clôture se tiendra LA publication la plus attendue de la saison des résultats, celle de la "star" de l'intelligence artificielle Nvidia. Synopsys, Suncor Energy, Rivian, Host Hotels ou encore Nordson, publient également demain soir.

Intuit, Booking Holdings, Copart, PG&E, Block, Newmont, Dominion Energy, Moderna, Archer-Daniels-Midland ou Edison, annoncent leurs comptes jeudi.