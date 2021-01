Wall Street : les vendeurs à découvert se font laminer

Wall Street : les vendeurs à découvert se font laminer









(Boursier.com) — Des performances incroyables sont notées ces derniers jours à Wall Street parmi les titres les plus vendus à découvert de la cote, sur fond de rachats en panique. Le meilleur exemple est évidemment GameStop, qui flambe encore de 89% ce jour sur les 123$, alors que le titre ne valait pas plus de 20$ fin décembre. Virgin Galactic, également l'une des valeurs les plus vendues à découvert, prend 12% ce jour. AMC Entertainment gagne 35% et Bed Bath & Beyond 53%. SunPower s'accorde 13%. Ligand Pharmaceuticals s'adjuge 14%...