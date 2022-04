Wall Street : les valeurs chinoises à la fête !

(Boursier.com) — Les valeurs chinoises cotées à Wall Street se sont envolées lundi, les autorités chinoises ayant confirmé qu'elles se conformeraient aux exigences des Etats-Unis en matière d'audit des comptes des sociétés chinoises. Ces valeurs avaient souffert ces derniers mois des menaces de radiation de la cote américaine, si elles n'ouvraient pas leurs comptes aux auditeurs américains.

Après un long bras de fer, les régulateurs financiers chinois ont annoncé samedi qu'ils allaient modifier leurs règles afin de lever l'interdiction actuelle de fournir des informations d'audit complètes à des régulateurs étrangers. Des rumeurs en ce sens avaient déjà fait grimper vendredi les ADR (certificats américains négociables) des quelque 200 sociétés chinoises inscrites à Wall Street.

Parmi les valeurs les plus en vue lundi figuraient les groupes d'ecommerce Alibaba (+6,3%), JD.com (6,8%) et Pinduoduo (+15%), le moteur de recherche en ligne Baidu (+8,9%), le réseau social Weibo (+4,6%) et le site de jeux en ligne NetEase (+2,2%%) ainsi que la plateforme de musique en streaming Tencent Music (+7,6%).

Les concepteurs chinois de véhicules électriques ont aussi profité de la hausse : Nio (+8,3%), Li Auto (+5%), Xpeng (+7,3%) et BYD (+8,1%).

Ces informations ont aussi contribué à une hausse de 2,1% de l'indice Hang Seng lundi à Hong Kong, tandis que les Bourses de Chine continentale étaient fermées pour un jour férié.

Malgré le spectaculaire rebond des derniers jours, les analystes restent fondamentalement prudents sur les perspectives des valeurs chinoises, alors qu'une recrudescence des cas de coronavirus pèse sur la croissance chinoise, et que Shanghai, le poumon économique du pays, est paralysé par un confinement sanitaire.