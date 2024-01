Wall Street : les valeurs actives hier soir

(Boursier.com) — Parmi les publications trimestrielles dévoilées hier soir, après bourse à Wall Street...

Nucor, le sidérurgiste américain, a annoncé un déclin de son bénéfice du quatrième trimestre avec le recul des prix et des volumes. Les revenus ont été de 7,7 milliards de dollars contre 8,7 milliards un an avant, tandis que le bénéfice net a représenté 785 millions de dollars soit 3,16$ par titre, contre 1,26 milliard un an avant.

Super Micro Computer s'envolait hier soir, après bourse à Wall Street. Le titre est attendu sur ses plus hauts niveaux historiques ce mardi, avec l'euphorie actuelle entourant le secteur de l'intelligence artificielle. Le spécialiste des serveurs et centres de données basé à San Jose, en Californie, qui compte la NASA parmi ses clients, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal des ventes de 3,66 milliards, contre 2,12 milliards pour le trimestre antérieur et 1,80 milliard un an avant. Le bénéfice net a atteint 296 millions de dollars, contre 157 millions au premier trimestre fiscal et 176 millions un an auparavant. Le bpa dilué a été de 5,10$ contre 3,14$ un an plus tôt. Le groupe rehausse sa guidance annuelle et vise des revenus de 14,3 à 14,7 milliards de dollars... contre 10-11 milliards précédemment.

Cleveland-Cliffs a affiché une perte au quatrième trimestre et raté le consensus de revenus. Le spécialiste de l'extraction de fer a perdu 5 cents par action sur une base ajustée pour la période close, contre -7 cents de consensus. Les revenus ont été de 5,11 milliards de dollars, ratant de 1% le consensus de marché. Ils étaient de 5,04 milliards pour la période correspondante, l'an dernier. Sur l'exercice, les revenus ont totalisé 22 milliards de dollars, le cash flow opérationnel a représenté 2,3 milliards et le cash flow libre 1,6 milliard de dollars.

Whirlpool, le concepteur d'appareils électroménagers, devrait corriger à Wall Street ce jour, suite à des prévisions annuelles inférieures aux attentes. Pour son quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché une croissance des ventes de 3,4%. Le bénéfice ajusté par action sur l'exercice clos a été de 16,16$. Pour l'exercice 2024, il est attendu entre 13 et 15$, tandis que le cash flow libre est anticipé entre 550 et 650 millions de dollars.

Celestica, le producteur de produits électroniques, a dépassé les attentes pour son quatrième trimestre, affichant un bénéfice ajusté par action de 76 cents à comparer à un consensus de 68 cents. Un an plus tôt, il était de 56 cents. Les revenus trimestriels ont été de 2,14 milliards de dollars, 3% de plus qu'attendu, contre 2,04 milliards un an auparavant. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe a affiché des revenus allant de 2,025 à 2,175 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 67 à 77 cents.

Sanmina, le groupe californien actif dans les solutions intégrées de production, devrait s'enflammer ce jour à Wall Street. Le groupe vient de dévoiler en effet un premier trimestre fiscal solide, marqué par des revenus de 1,87 milliard de dollars et une marge opérationnelle ajustée de 5,5%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,30$. Le cash flow des opérations a été de 126 millions de dollars. Pour son deuxième trimestre, Sanmina anticipe des revenus allant de 1,825 à 1,925 milliard de dollars, tandis que le bpa ajusté est anticipé entre 1,20 et 1,30$.