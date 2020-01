Wall Street : les "semis" bondissent avec Micron et le CES

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur des semi-conducteurs s'est distingué à la hausse mardi, à Wall Street, ignorant les craintes de conflit entre les Etats-Unis et l'Iran. L'indice sectoriel SOX de Philadelphie grimpe en séance de 1,9%, porté par l'action Micron Technology (+8% à 58$), qui profite d'une recommandation d'achat de Cowen, lequel envisage une reprise plus rapide que prévue du marché des puces mémoires (DRAM).

Les "semis" profitent aussi d'un contexte porteur, au moment ou démarre le salon CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas, où se multiplient les annonces concernant la 5G.

Dans sa note sur Micron, Cowen a ainsi relevé sa recommandation à surperformance contre performance en ligne, et a relevé de 40% son objectif de cours sur Micron, passant de 50$ à 70$. "Nous pensons que les fondamentaux du marché des DRAM vont s'améliorer plus vite que prévu par les investisseurs, qui tablaient sur le second semestre 2020", grâce à une mise à niveau des serveurs et au développement de la 5G, notamment dans les téléphones mobiles, selon le broker.

Annonces en série au CES de Las Vegas

Les autres grandes valeurs du secteur ont profité par sympathie de ces commentaires, dont Qualcomm (+3%), spécialiste américain des puces pour mobiles, Applied Materials (+3,2%) ou encore Nvidia (+1,2%). En revanche, Intel cède 1,5% et AMD lâche 0,1%. A noter que l'indice SOX a déjà bondi de plus de 60% en 2019, sa meilleure performance depuis 2009, lorsque cet indice avait flambé de près de 70%.

Parmi les annonces du jour au CES 2020, Qualcomm a présenté un système de conduite autonome qui fera concurrence notamment à Nvidia. AMD a présenté une nouvelle ligne de puces pour PC portables, en concurrence directe avec Intel, ainsi qu'une nouvelle version de son processeur "Threadripper" censé surpasser l'offre de Nvidia. Intel a présenté lundi soir de nouveaux processeurs pour "laptops" et serveurs ainsi que des processeurs pour mobiles baptisés "Tiger Lake."