Wall Street : les publications vont s'accélérer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après des performances diverses des grandes banques américaines et des annonces saluées de Netflix, les publications financières trimestrielles vont s'accélérer à Wall Street les jours prochains, plus particulièrement la semaine prochaine. Alcoa et United Airlines ont annoncé hier soir. Baker Hughes, CSX, Union Pacific, Seagate et surtout Intel, publieront ce jeudi. Demain vendredi, Schlumberger et Regions Financial seront notamment de la partie.

Lundi, Kimberly-Clark et Timberland annonceront. Mardi, la journée sera très animée avec notamment les chiffres de 3M, Archer-Daniels, American Express, Lockheed Martin, Raytheon, Microsoft, Johnson & Johnson, Paccar, Xilinx, Freeport-McMoRan...

Mercredi, Apple sera évidemment le rendez-vous phare de la journée, mais les opérateurs suivront par ailleurs les derniers comptes d'AT&T, Anthem, de Boeing, Levi Strauss, Whirlpool, Facebook, Tesla, Hess, VF Corp, General Dynamics, Lam Research, Oshkosh, Whirlpool.

Jeudi, autre déferlante, avec American Airlines, Altria, Jetblue, Southwest, Western Digital, McDonald's, US Steel, Comcast, Marsh & McLennan, Danaher, Nucor, Northrop, Valero, Eastman Chemical, Sherwin-Williams, Stanley Black & Decker et bien d'autres encore.

Phillips 66, Eli Lilly, Colgate-Palmolive, Charter Communications, Johnson Controls, KKR, Caterpillar, Johnson Outdoors, Honeywell, Chevron et Weyerhaeuser, annonceront vendredi prochain.

Sur le front économique cette fois, les rendez-vous du jour comprennent les mises en chantier de logements et permis de construire de décembre aux États-Unis (14h30, consensus 1,558 million sur les mises en chantier, 1,61 million pour les permis), les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 16 janvier (14h30, consensus 890.000), ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier (même heure, consensus 12).

La journée de demain sera marquée par la publication du PMI composite flash américain de décembre et celle des ventes de logements existants.