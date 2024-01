Wall Street : les publications financières à suivre avant bourse

(Boursier.com) — Les publications financières sont encore nombreuses à Wall Street, avant bourse ce mercredi...

Mastercard a dévoilé une hausse de 11% de son bénéfice au quatrième trimestre, avec la résilience des dépenses de consommation. Le bénéfice trimestriel est ressorti à 2,8 milliards de dollars, ou 2,97$ par action, contre 2,5 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,18$. Les revenus ont augmenté de 13% à 6,5 milliards de dollars. Le consensus était de 3,08$ de bpa ajusté pour environ 6,5 milliards de dollars de recettes.

Thermo Fisher Scientific a annoncé des perspectives 2024 de profits inférieures aux attentes de marché, sur fond de demande déprimée. Le concepteur d'équipements médicaux dit désormais anticiper des revenus annuels 2024 allant de 42,1 à 43,3 milliards de dollars, contre 42,9 milliards de consensus. Le bpa ajusté annuel est attendu entre 20,95 et 22$, contre environ 22$ de consensus. Sur le quatrième trimestre fiscal juste clos, le bpa ajusté a été de 5,67$ contre 5,64$ de consensus.

Boeing réagit peu aux annonces de résultats ce jour. Le géant américain de l'aéronautique a affiché des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, mais suspend par ailleurs ses prévisions 2024, alors qu'il est aux prises avec les difficultés du 737-9 MAX. Sur le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus de 22,02 milliards de dollars, contre 21,1 milliards de consensus. La perte ajustée par action a été de 47 cents, contre 76 cents de consensus.

Automatic Data Processing a affiché au deuxième trimestre fiscal des revenus en croissance de 6% à 4,7 milliards de dollars, avec une croissance organique de 6% également. Le bénéfice net s'est amélioré de 8% à 878 millions de dollars, alors que le bpa dilué a progressé de 9% à 2,13$. L'Ebit ajusté a augmenté de 7% à 1,1 milliard de dollars, pour une marge de 24,6% en hausse de 20 points de base.

Boston Scientific grimpe à Wall Street ce mercredi, sur de solides résultats. Les revenus du quatrième trimestre fiscal ont progressé de 15% à 3,72 milliards de dollars, portant les revenus annuels à 14,2 milliards de dollars (+12%). Le bénéfice net trimestriel a été de 504 millions de dollars et 34 cents par titre. Le bénéfice net pour l'exercice totalise 1,57 milliard de dollars. Le bpa ajusté du quatrième trimestre s'établit à 55 cents, en croissance significative. Le groupe anticipe une poursuite de la croissance en 2024.

Phillips 66 a affiché au quatrième trimestre fiscal un bénéfice de 1,3 milliard de dollars soit 2,86$ par titre, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 1,4 milliard de dollars soit 3,09$ par action. Le cash flow opérationnel a atteint 2,2 milliards de dollars. Sur l'exercice, le résultat net totalise 7 milliards de dollars et le bénéfice net ajusté 7,2 milliards.

Roper, le groupe diversifié de Floride actif dans les produits et solutions pour marchés de niche, et notamment les logiciels industriels, a affiché pour le quatrième trimestre un Ebitda ajusté en augmentation de 11% et un bpa ajusté en progression comparable à 4,37$. Les revenus ont augmenté de 13% à 1,61 milliard de dollars, avec une croissance organique de 8%. Sur l'exercice clos, les revenus se sont appréciés de 15% à 6,18 milliards. Le bénéfice net consolidé a été de 1,37 milliard de dollars. Sur l'exercice entamé, le bpa ajusté est attendu entre 17,85 et 18,15$. La croissance des revenus est anticipée entre 11 et 12%.

Hess a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice net consolidé de 413 millions de dollars soit 1,34$ par action, contre 497 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net ajusté a été de 501 millions de dollars soit 1,63$ par action, contre 522 millions de dollars sur la période comparable de l'année antérieure.

Otis, le géant des ascenseurs, a annoncé au titre de son quatrième trimestre des ventes en augmentation de 5,3% (+3,8% en organique), ainsi qu'un bénéfice ajusté par action en augmentation de 16%. Les nouvelles commandes en équipements sur le trimestre ont progressé de 3%, tandis que le backlog a augmenté de 2%. Le groupe envisage pour l'exercice 2024 une croissance organique des ventes allant de 3 à 5%, pour un bpa ajusté logé entre 3,80 et 3,90$. Le free cash flow ajusté est attendu à environ 1,6 milliard de dollars.

Nasdaq Inc a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 1,1 milliard de dollars en augmentation de 23% en glissement annuel, avec une croissance organique de 7%. Les revenus des solutions ont grimpé de 32%, alors que les revenus de services de marché ont augmenté de 1%. Sur l'exercice, les revenus se sont appréciés de 9% à 3,9 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté annuel par action a progressé de 6% (+13% au quatrième trimestre).

Rockwell Automation a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus consolidés en croissance de 3,6%, alors que la progression organique ressort à 1%. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,04$, en baisse de 17% en glissement annuel. Le groupe met à jour sa guidance annuelle et table désormais sur un bpa GAAP de 11,24 à 12,74$, tandis que la guidance de bénéfice ajusté par action est confirmée entre 12 et 13,5$.

Qualcomm ou Metlife seront de la partie après bourse.