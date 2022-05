Wall Street : les profits du secteur de la distribution laminés par l'inflation !

(Boursier.com) — Quatre géants américains de la distribution ont publié leurs résultats ces dernières 48 heures, dont Walmart et Target, qui ont assené un choc aux marchés en annonçant des bénéfices inférieurs aux attentes, en raison de la forte inflation qui a alourdi leurs coûts, notamment les salaires et le transport de marchandises.

En Bourse, Walmart a dévissé de plus de 18% en deux séances, tandis que Target, qui a publié ses comptes mercredi, a dégringolé de près de 25% sur cette seule séance ! L'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire a plongé de 6,6% mercredi, tandis que celui des biens de consommation de base a perdu 6,4%, entraînant le reste de la cote dans le rouge vif.

Deux autres grands distributeurs, Home Depot et Lowe's, spécialisés dans le bricolage et les produits pour la maison ont mieux tiré leur épingle du jeu, grâce à un marché de la construction toujours dynamique outre-Atlantique. Leurs cours de Bourse ont tout de même souffert : +1,7% mardi et -5,2% mercredi pour Home Depot; -0,35% mardi et -5,2% mercredi pour Lowe's.

Avant les distributeurs classiques, le géant du ecommerce Amazon avait déjà tiré la sonnette d'alarme le 29 avril dernier, en faisant état de la plusfaible croissance de son chiffre d'affaires trimestriel (+7%) depuis le krach des "technos" en 2001 ! Les prévisions du groupe pour le 2e trimestre en cours ont également déçu. Le titre Amazon a perdu 7,1% mercredi, portant son recul à près de 36% depuis le début de l'année.

Envolée des coûts dans le fret et le transport

Walmart a fait état mardi d'un bénéfice net ajusté par action de 1,3$, contre 1,48$ attendu par les analystes, et pour le trimestre en cours, le groupe table sur un bpa ajusté stable ou en légère hausse, inférieur aux attentes. Le leader de la distribution alimentaire aux Etats-Unis a indiqué que de nombreux clients avaient changé leurs habitudes, et s'étaient reportés sur des marques de distributeur moins onéreuses.

Quant à Target, plombé par les contraintes de "supply chain", il a publié mercredi un bénéfice ajusté par action de 2,19$, contre un consensus FactSet de 3,07$, et a abaissé ses prévisions de profit pour l'ensemble de l'exercice. La direction envisage 1 milliard de dollars de coûts additionnels liés à l'inflation, notamment dans le transport. "Nous n'avions jamais prévu le genre d'augmentation des coûts dans le fret et le transport que nous observons actuellement", s'est ainsi ému le PDG du groupe, Brian Cornell.

M. Cornell a indiqué sur 'CNBC' que les consommateurs avaient changé leurs priorités depuis la pandémie de coronavirus. Par exemple, "ils achètent moins de téléviseurs et plus de valises (...) Ils continuent d'acheter mais commencent à dépenser leurs dollars différemment", a-t-il notamment déclaré.

Les clients toujours nombreux dans les magasins de bricolage

Plus résistant à la crise actuelle, Home Depot a indiqué que sa base de clientèle composée en partie de professionnels du bâtiment, était restée solide au 1er trimestre de 2022. En outre, ses clients particuliers qui ont acheté des maisons se sont lancés dans des travaux de rénovation. Le groupe a même relevé ses prévisions annuelles, tant pour les ventes que pour les bénéfices.

Lowe's, le challenger de Home Depot, a publié un bénéfice trimestriel par action de 3,51$, supérieur aux attentes du consensus (3,22$) malgré un recul de 4% de ses ventes à magasins comparable et une baisse de 3,8% sur le marché US. Le groupe a cependant réaffirmé ses prévisions annuelles 2022, tablant ainsi sur des revenus allant de 97 à 99 Mds$, pour un bpa allant de 13,1 à 13,6$.

Les investisseurs suivront de près la suite des publications des groupes de distribution, afin de déterminer quels arbitrages font les Américains dans leur habitudes de consommation. Parmi les comptes les plus attendus figurent ceux des grands magasins Macy's (-10,6% mercredi à Wall Street), Kohl's (-11%) et Nordstrom (-9,3%) ainsi que ceux de la chaîne de vêtements Gap Inc (-9,8%).