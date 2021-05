Wall Street : les "Gafam" en berne, Apple et les "semis" en zone de correction

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La correction a repris de plus belle, lundi, sur les valeurs technologiques et internet à la Bourse de New York, où le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a abandonné 2,55% pour revenir à 13.401 points. Le Nasdaq a désormais perdu 5,2% par rapport à son précédent record du 26 avril, à 14.138 pts.

L'indice des semi-conducteurs, le SOX de Philadelphie, a même chuté de 4,6% et a désormais abandonné plus de 10% depuis son sommet historique du 5 avril dernier, signifiant une entrée technique en zone de correction. Lundi, les grandes valeurs du secteur ont fini en berne : -3,6% pour AMD (Advanced Micro Device), -2,9% pour Intel, -6,2% pour Applied Materiels, -5,9% pour Micron, -3,7% pour Nvidia, -6,4% pour Qualcomm, -3,8% pour l'ADR de TSMC (Taiwan Semiconductor) et -3% pour Texas instruments.

Les grandes "techs" et les "Gafam" ont aussi fini en berne à l'image d'Alphabet (-2,5%), Apple (-2,6%), Facebook (-4,1%), Amazon (-3%), Microsoft (-2%) et Tesla (-6,4%).

A 126,85$, Apple est même entré dans une zone de correction, cédant 11% par rapport à son record du 25 janvier dernier à près de 143$. Tesla plonge même en territoire franchement baissier avec une chute de près de 29% sur ses record de la fin janvier à plus de 883$. Depuis leurs récents records, les géants d'internet ont perdu 8% pour Amazon, 7,1% pour Facebook, 5,6% pour Microsoft et 4,2% pour Alphabet.

Valorisations excessives et taux d'intérêts en hausse

Le Nasdaq a flambé de plus de 35% en 2019, puis de plus de 43% en 2020, et il gagne encore près de 4% depuis début 2021, propulsé par la demande accrue d'appareils, et de technologies mobiles et réseaux déployés pour adapter l'économie mondiale à la pandémie de coronavirus. Cependant, le secteur technologique a désormais atteint des valorisations jugées excessives par de nombreux analystes, malgré leurs perspectives souvent jugées très positives à long terme.

Les cours des fabricants de composants électroniques, notamment, se sont envolés face à une demande en hausse exponentielle, qui a cependant conduit l'industrie des semi-conducteurs à des pénuries, qui ne pourront être comblées rapidement, compte-tenu des délais importants nécessaires pour construire de nouvelles usines.

La crainte d'un dérapage de l'inflation à la faveur de la reprise économique mondiale, à mesure que la pandémie de Covid-19 reflue dans les principales économies mondiales, a fait remonter les taux d'intérêts, ce qui rend les valeurs de croissance (dont font partie les "techs") encore plus onéreuses. Elles sont en effet valorisées selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles (DCF), qui implique notamment de tenir compte des futurs taux d'intérêts. Plus ceux-ci sont attendus élevés, plus la valeur paraîtra chère aux yeux des analystes...