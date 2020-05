Wall Street : les croisiéristes coulent avec Norwegian Cruise

Wall Street : les croisiéristes coulent avec Norwegian Cruise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Norwegian Cruise Line Holdings, le troisième plus grand organisateur de croisières au monde, s'est déclaré mardi inquiet d'un manque de trésorerie, soulevant des doutes sur sa capacité à surmonter la crise du coronavirus. Le groupe est le premier dans le secteur à signaler qu'il pourrait succomber à cette crise sans précédent.

A Wall Street, le titre Norwegian Cruise Line a plongé mardi de 22,6%, entraînant vers le fond les autres acteurs du secteur, Carnival (-8,8%) et Royal Caribbean Cruises (-10,1%). Depuis le début de l'année, les trois géants de la croisière ont abandonné respectivement 80%, 74% et 72% de leur valeur en Bourse.

Les secteurs du tourisme et des transports sont les plus affectés par la pandémie de Covid-19, qui a bloqué les navires dans les ports, cloué les avions eu sol, et a entraîné un arrêt quasi total des voyages d'agrément à travers le monde.

Norwegian Cruise Line, qui a lancé une émission d'actions et d'obligations pour un montant total de 1,6 milliard de dollars, a déclaré qu'il pourrait avoir besoin de liquidités supplémentaires pour financer ses activités, mais qu'il n'était pas certain de les obtenir en raison des doutes sur sa capacité à rester opérationnel.

Le croisiériste a déclaré que "le Covid-19 a eu, et devrait continuer d'avoir, un impact significatif sur notre situation financière et nos opérations, ce qui affecte négativement notre capacité à obtenir un financement acceptable pour financer les réductions de trésorerie résultant des opérations".