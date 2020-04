Wall Street : les compagnies aériennes en vue après le plan d'aide

Wall Street : les compagnies aériennes en vue après le plan d'aide









Crédit photo © Delta Air Lines

(Boursier.com) — Les actions des compagnies aériennes réagissent en ordre dispersé mercredi à Wall Street, au lendemain de l'annonce d'un accord sur le plan d'aide fédéral de plus de 50 milliards de dollars au secteur. En cours de séance American Airlines gagne 1,5% et United Airlines holdings progresse de 1,4%, mais Delta Air Lines perd 2,5% et Southwest Airlines lâche 3%. Les quatre titres ont abandonné respectivement de 56%, 64%, 59% et 38% depuis début de l'année, plombés par le crise du coronavirus.

Les compagnies aériennes sont parvenues mardi soir à un accord avec le Trésor américain sur une aide financière directe de 25 milliards de dollars au secteur. Le plan prévoit en outre que les compagnies aériennes auront accès à au moins 25 Mds$ de prêts garantis. Par ailleurs, le département des Transports a annoncé mardi une aide d'environ 10 Mds$ aux aéroports américains.

Ce plan s'inscrit dans le cadre du vaste plan de soutien de 2.200 milliards de dollars à l'économie américaine, adopté fin mars par le Congrès américain. Les 25 Mds$ d'aide directe sont destinés à permettre aux compagnies de continuer à verser les salaires et les avantages sociaux de leurs employés pendant la crise sanitaire. Le secteur emploie directement plus de 750.000 personnes aux Etats-Unis.

L'Etat actionnaire minoritaire des grandes compagnies ?

Les détails de l'accord, dont la négociation a retardé depuis une semaine le versement des sommes aux compagnies, n'ont pas été rendus publics. Vendredi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait affirmé qu'une partie de cette aide d'Etat (soit 30%) se ferait sous la forme de prêts à taux bas, qui devraient devrait être remboursée par les compagnies aériennes.

Ces dernières devraient en outre émettre au profit de l'Etat des bons de souscription d'actions correspondant à 10% des fonds reçus. D'après des sources proches du dossier, l'Etat devrait ainsi devenir actionnaire minoritaire des compagnies aériennes signataires.

Dans un communiqué, American Airlines, United et Southwest ont salué cet accord, qui va leur permettre "de couvrir une partie de la paie et des prestations sociales" des salariés jusqu'au 30 septembre, ont indiqué les compagnies.

314 milliards de dollars de manque à gagner pour les compagnies mondiales

Le secteur aérien a grand besoin d'un soutien financier, alors que les mesures de restriction prises pour freiner la propagation du coronavirus ont cloué au sol la quasi-totalité des avions, aux Etats-Unis comme dans le reste du monde. Mardi, l'Association internationale du transport aérien (Iata) a ainsi revu une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de manque à gagner pour le secteur. L'organisme estime désormais ce manque à gagner de 314 milliards de dollars cette année pour les compagnies contre 252 MdsE estimés le 24 mars dernier.

Quant à la baisse du trafic passager, elle atteindrait 48% au niveau mondial en 2020, résultant en un repli des revenus passagers de 55%. L'Asie serait la région la plus affectée, suivi de l'Europe et des Etats-Unis. Les transporteurs nord-américains devraient enregistrer un repli de leur trafic "limité" à 36% avec des pertes de revenus estimées à 64 Mds$.