Wall Street : les banques en forme, la Fed va lever ses restrictions sur les dividendes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé jeudi soir qu'elle allait lever, après le 30 juin, les restrictions sur les grandes banques américaines relatives aux versements de dividendes et aux programmes de rachats d'actions mises en place à cause de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Cette décision est un signe de confiance supplémentaire dans l'économie américaine, dont le président de la Fed Jerome Powell a indiqué ces derniers jours qu'elle s'était reprise plus rapidement que prévu face à la crise du coronavirus, grâce aux mesures de soutien monétaire et budgétaire et à la campagne de vaccination.

A Wall Street, les banques ont réagi positivement à cette annonce, vendredi, alors que le secteur est déjà soutenu ces dernières semaines par les espoirs de reprise économique qui ont entraîné une remontée des taux d'intérêts. JP Morgan a bondi vendredi de 1,67% après +1,28% la veille, Bank of America a pris 2,7% (après +2% jeudi), Citigroup a pris 1,8% (+2,34% jeudi). En revanche, Goldman Sachs a cédé 0,9% après un gain de 0,58% la veille et Morgan Stanley a rendu 0,2% après +1% jeudi.

Sur les marchés obligataires, le taux de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans a gagné 4 points de base vendredi, à 1,67%, contre environ 0,9% en début d'année. Le taux US à 30 ans a fini à 2,37% (+2 pb), contre 1,64% début 2020. La remontée des taux, qui accompagne les espoirs de reprise économique, profite aux banques, qui tirent une grande partie de leurs profits de l'écart entre les taux à court terme (auxquelles elles empruntent) et les taux à plus long terme, auxquels elles prêtent.