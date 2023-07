Wall Street : la semaine de la pomme

(Boursier.com) — La semaine sera encore marquée à Wall Street par une avalanche de publications financières. La plus grande capitalisation boursière mondiale, Apple, sera de la fête jeudi après bourse, avec Amazon. D'ici là, les annonces seront nombreuses. Ce lundi, ON Semiconductor, Symbotic, Loews, CNA Financial et SoFi Technologies annoncent en pré-séance, tandis que Republic Services, Arista Networks, AvalonBay, Yum China, Western Digital, Avis Budget ou Lattice Semiconductor, publient après la clôture.

Demain mardi, Merck, Pfizer, Caterpillar, Uber, Altria, Eaton, Illinois Tool Works, Marriott International, Marathon Petroleum, Ecolab, Sysco, Rockwell Automation, Gartner et Global Payments, annonceront avant bourse, alors qu'AMD, Starbucks, Vertex Pharmaceuticals, AIG, Aflac, Prudential Financial, Devon Energy, Allstate, Pinterest et Electronic Arts, publieront après la clôture.

Mercredi, CVS Health, Thomson Reuters, Ferrari, Humana, Emerson Electric, Phillips 66, Johnson Controls, Trane Technologies, Kraft Heinz, Exelon, Yum! Brands, AmerisourceBergen, Seagen, Garmin ou DuPont, dévoileront leurs comptes avant l'ouverture des marchés, alors que Qualcomm, Shopify, PayPal, Equinix, Occidental Petroleum, McKesson, Public Storage, MetLife, Williams Companies ou Cognizant annonceront après bourse.

La journée de jeudi sera sans doute la plus importante pour les marchés, avec Apple, Amazon, Amgen, Booking Holdings, Gilead Sciences, Airbnb ou Monster Beverage après bourse, mais aussi ConocoPhillips, Cigna, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals, Becton, Dickinson, Southern Company, Air Products & Chemicals, Warner Bros. Discovery, Kellogg ou Intercontinental Exchange en pré-séance.

Vendredi, Berkshire Hathaway, Enbridge, Dominion Energy, Liberty Media, PPL, Liberty Broadband, XPO, CBOE ou Fluor, annonceront enfin leurs derniers résultats financiers, avant bourse à Wall Street.

Sur le front économique cette fois, les opérateurs suivront ce lundi l'indice PMI de Chicago et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de juillet. Demain mardi, l'indice PMI manufacturier national américain et l'ISM manufacturier retiendront l'attention, tout comme les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain sera connu mercredi. L'indice PMI composite final et l'ISM des services seront surveillés jeudi. Les chiffres de la productivité américaine et ceux des commandes industrielles seront annoncés le même jour. Enfin, le rapport mensuel sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juillet sera publié vendredi (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage, 165.000 créations dans le privé).