Wall Street : GM flambe, UPS décroche, Pfizer sauve les meubles

(Boursier.com) — Les publications financières trimestrielles sont nombreuses avant bourse ce mardi à Wall Street...

Danaher perd du terrain sur la place américain, alors que le conglomérat actif dans les sciences de la vie et diagnostics a annoncé un déclin des revenus annuels 2023 pour cette année "de transformation". Sur l'exercice, le bénéfice net ressort à 4,2 milliards de dollars, pour un bpa dilué de 5,65$ et un bpa ajusté de 7,58$. Les revenus ont régressé de 10,5% à 23,9 milliards de dollars. Le cash flow libre ajusté a atteint 5,1 milliards. Le groupe prévoit pour 2024 des revenus ajustés en retrait à un chiffre bas.

Pfizer, le géant pharmaceutique américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus en fort recul de... 41% à 14,25 milliards de dollars, une perte nette de 3,37 milliards de dollars, mais un bénéfice ajusté par action légèrement positif de 10 cents. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 1,14$. Les analystes anticipaient une perte ajustée par action pour 14,43 milliards de revenus trimestriels. Pfizer anticipe toujours des revenus annuels allant de 58,5 à 61,5 milliards de dollars en 2024, pour un bénéfice ajusté par action allant de 2,05 à 2,25$.

UPS, le géant des livraisons, trébuche à Wall Street ce jour après avoir annoncé des revenus trimestriels décevants. Sur le quatrième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,47$ à comparer à un consensus de 2,46$, tandis que ses revenus ont atteint 24,9 milliards de dollars, à rapprocher d'un consensus de 25,4 milliards. Un an plus tôt, les revenus consolidés s'établissaient à 27 milliards de dollars et le bpa ajusté ressortait à 3,62$. La marge opérationnelle ajusté du trimestre clos a été de 11,2%. Le groupe a déclaré un dividende trimestriel de 1,63$ en légère hausse. Les prévisions sont également mitigées, le groupe envisageant des revenus allant de 92 à 94,5 milliards de dollars, contre 95,6 milliards de consensus.

Marathon Petroleum a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars soit 3,84$ par titre, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 3,98$ par action. Le bénéfice net de l'exercice atteint 9,7 milliards de dollars. En raffinage et marketing, l'Ebitda ajusté a été de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le segment midstream a affiché un Ebitda ajusté en progression à 1,6 milliard de dollars.

General Motors, le constructeur automobile de Detroit, s'envole avant bourse à Wall Street. Le groupe a affiché des revenus et profits du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, et livre par ailleurs des perspectives rassurantes, tout en admettant le ralentissement dans l'automobile électrique. Le constructeur s'attend pour 2024 à un bénéfice ajusté avant imposition allant de 12 à 14 milliards de dollars, contre 12,4 milliards en 2023. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 8,50 et 9,50$, contre 7,68$ pour l'exercice clos. Sur le seul quatrième trimestre 2023, le bénéfice net du groupe a progressé de 5% à 2,1 milliards, alors que les revenus ont totalisé 43 milliards. Le bénéfice trimestriel ajusté avant imposition a chuté de moitié à 1,8 milliard. Enfin, les dépenses sur l'unité Cruise seront réduites d'un milliard.

Johnson Controls a annoncé pour son premier trimestre fiscal des ventes stables en glissement annuel et en recul organique de 1%. Le bénéfice ajusté par action a été de 51 cents. Les commandes du premier trimestre ont augmenté de 1% en organique. Le backlog des solutions de construction est de 12,1 milliards de dollars, en progression de 7% en organique. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté par action 2024 allant de 3,60 à 3,75$, contre une fourchette antérieure allant de 3,65 à 3,80$.

Corning a affiché au quatrième trimestre fiscal des ventes de 3 milliards de dollars en retrait de 6% séquentiellement. Les ventes ajustées ont été de 3,3 milliards de dollars, en baisse de 5% en séquentiel. Le résultat GAAP par action est ressorti négatif de 5 cents, tandis que le bpa ajusté a été de 39 cents. Les ventes GAAP annuelles ont représenté 12,6 milliards de dollars, en déclin de 11%, alors que les revenus ajustés ont décliné de 8% à 13,6 milliards de dollars. Le bpa ajusté annuel s'est affiché à 1,70$. Les ventes ajustées du premier trimestre sont attendues à 3,1 milliards, pour un bpa ajusté de 32-38 cents.

PulteGroup, le promoteur immobilier américain, a annoncé pour son quatrième trimestre 2023 un bénéfice par action de 3,28$, des commandes nettes nouvelles en vive augmentation de 57% à 6.214 unités, ainsi que des revenus de ventes de logements de 4,2 milliards de dollars pour 7.615 maisons. La marge brute sur les ventes de logements atteint 28,9%. Le groupe fait état d'un backlog unitaire de 12.146 maisons, d'une valeur de 7,3 milliards de dollars.

